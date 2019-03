(wS/red) Netphen 28.03.2019 | Der Heimatverein Netpherland e.V. hat einen neuen Vorstand.

Netphen Am 15. März 2019 wurde auf der Jahreshauptversammlung des Heimatvereines Netpherland ein neuer Vorstand gewählt. 1. Vorsitzende ist nun Nico Eggers, 2. Vorsitzender ist Thomas Kuhn. Der Vorstand wurde auch um einige Posten erweitert, so ist Harald Gündisch nun Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Heimatmuseum Netphen. Marlene Söhler ist Ansprechpartnerin für die Musik- und Gesangsgruppe des Heimatvereines Netpherland. Dem so genannten „Bautrupp“ steht nun Andreas Stark bevor. Auf der Jahreshauptversammlung wurden dann auch noch 15 Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft im Heimatverein Netpherland e.V. geehrt.

Durch diese Neugliederung im Heimatverein, verspricht sich der Vorstand eine klare Strukturierung der Aufgaben. Für 2019 sich auch wieder einige Veranstaltungen geplant.

Am 1. Mai können sich die Wanderer wieder in und ums „Wickels Hus“ stärken. Kurz danach, am 12. Mai richtet der Heimatverein den „Muttertags Kaffee“ aus. Am 24. August wird das „Lichterfest“ auf dem Marktplatz veranstaltet. In diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt auch wieder auf dem Marktplatz stattfinden. Es sind noch mehrere Veranstaltungen in Planung, Termine werden dann noch bekannt gegeben. Auch im Museum sind wieder einige Veranstaltungen und Ausstellungen geplant.

