Führung: Spuren jüdischen Lebens in Bad Laasphe

(wS/red) Bad Laasphe 14.03.2019 | Auf den Spuren jüdischen Lebens in Bad Laasphe

Die TKS Bad Laasphe GmbH lädt wieder zu einer Spurensuche jüdischen Lebens in Bad Laasphe ein.

Am Mittwoch, 20. März um 15:00 Uhr beginnt die Spurensuche an der ehemaligen Synagoge in der Mauerstraße (Ecke Königstraße bei der ehemaligen Hof-Apotheke).

Auf einem ca. 1 ½ stündigem Spaziergang vom Rand der Altstadt durch die Gassen und Straßen wird die Geschichte der jüdischen Gemeinde von den Anfängen im 17. Jahrhundert bis hin zur Auslöschung in der Zeit des Nationalsozialismus (1933 – 1945) lebendig. Erinnerungen von Zeitzeugen wie dem Auschwitz-Überlebenden Herbert Präger und weitere Familienschicksale untermalen die Ereignisse während der Judenverfolgung, die am Ende für mehr als 70 jüdische Mitbürger in den Vernichtungslagern den Tod bedeutete, während etwa 50 die Flucht ins Ausland gelang.

Die Teilnahmegebühr beträgt p.P. 4 €.

Eine Anmeldung ist erforderlich und Interessierte können sich dazu bis Mittwoch, 20. März/12:00 Uhr im Büro der TKS Bad Laasphe, Tel. 02752-898 anmelden.



