Netphen – Gang gelöst: Fahrzeug rollt in Waldstück – Totalschaden

(wS/ots) Netphen 11.03.2019 | Die pure Zerstörungswut

Unbekannte lösten zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag in Netphen-Walpersdorf im Bereich der St.-Sebastian-Straße sowohl den eingelegten Gang als auch die angezogene Handbremse eines dort stehenden land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugs, so dass dieses ein abschüssige Feld hinunter rollte und schließlich in einem Waldstück zum Stillstand kam.

Das Fahrzeug wurde dabei total zerstört (Sachschaden: 3.500 Euro). Hinweise zu den Übeltätern nimmt die Polizei in Kreuztal unter 02732-909-0 entgegen.



