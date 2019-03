Noch ein Meistertitel 2019 für das EJOT Team Buschhütten

(wS/red) Kreuztal-Buschhütten 18.03.2019 | Ersen Albayrak NRW Meister 2019 beim swimathlon in Bonn – Ein weiterer Meister 2019 in Reihen des EJOT Teams

Ein swimathlon besteht aus Schwimmen und Laufen. Hierbei starten man in die 2.Disziplin im Zeitabständen, die im Schwimmen erzielt wurden. Der schnellste Schwimmer zuerst und danach im Abstand der zweitschnellste Schwimmer usw. In Bonn wurden am 17.03.2019 im Rahmen der Veranstaltung auch die NRW-Meisterschaften ausgetragen.

Unter der Leitung von Trainer Erol Albayrak, konnten die EJOT Team Mitglieder beim swimathlon in Bonn ein weiteres erfolgreiches Wochenende verbuchen.

Ersen Albayrak schwamm über 1000m ein Kopf an Kopf Rennen mit einem Konkurrenten und stieg nach einem Schlussprint überlegen vor den anderen Athleten aus dem Wasser. Beim anschließenden Jagdstart im 5km Lauf ließ er sich den Vorsprung nicht mehr nehmen und wurde mit deutlichem Vorsprung NRW Meister (31:18 Minuten).

Jonas Frensch war mit seiner Schwimmzeit nicht zufrieden, konnte aber beim Laufen aufholen und landete auf Platz 5 (33:06 Minuten).

Bei den Damen konnte Laura Weigel sich für Ihren Trainingsfleiß der letzten Monate mit dem den 3. Platz (37:50 Minuten) bei der NRW Meisterschaft belohnen. Maren Sauer die heute nicht in Ihr Rennen fand kam auf den 7.Platz (40:42 Minuten).

Ersens jüngerer Bruder, Sinan Albayrak kam ebenfalls mit großem Abstand nach 700m als Erster aus dem Wasser und ließ sich beim anschließenden 5km Lauf nicht mehr einholen und wurde damit erster der Jugend A (28:40 Minuten).

Inga Sauer kam nach einem starken 5km Lauf in der Jugend A auf Platz 2 (31:20 Minuten).

Unsere Schüler A, Silas Andrick und Jalon Frensch, absolvierten ihre Rennen in gewohnter Ruhe und kamen auf die Plätze 8 und 15 ins Ziel.

Da unser Neuzugang Lars Dietrich, der von der Leichtathletik zum Triathlon Ende des letzten Jahres wechselte und seine Stärken im Lauf hat, startete er bei der Fun Distanz. Das Schwimmtraining der letzten Monate machte sich deutlich bemerkbar und dank seiner starken Laufleistung lief er als Erster bei den Herren ins Ziel. 1.Platz bei seinem ersten swimathlon. Das hat ihm Auftrieb für die nächsten Wettkämpfe gegeben.

Somit wurden die NRW-Meisterschaften erfolgreich absolviert und man freut sich bereits auf den Sichtungswettkampf am nächsten Wochenende.

Bericht und Fotos Albayrak

