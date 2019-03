Sportfreunde Siegen – Vertragsverlängerungen

(wS/red) Siegen 26.03.2019 | Dreisbach und Freund verlängern Verträge

Lennart Dreisbach und Marc Steffen Freund werden auch in der kommenden Saison das Sportfreunde-Trikot tragen.

Dreisbach, der seine Fußballschuhe bereits seit 2010 für unseren Verein schnürt, hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. Der 21-jährige Innenverteidiger kommt in der laufenden Saison auf 14 Einsätze in der Oberliga Westfalen, davon 12 von Beginn an und hat ein Tor erzielt. „Lennarts Entwicklung ist sehr positiv. Nach einer guten Rückrunde in der Saison 2017/2018 hat er trotz Konkurrenz auf seiner Position viele Spielminuten bekommen und das Vertrauen mit guten Leistungen zurückgezahlt.

Er steht für den Weg unseres Vereins, auf eigene Jugendspieler zu bauen und ihnen Zeit für ihre Weiterentwicklung zu geben. Er wird uns ganz sicher auch in Zukunft noch weiterhelfen“, so Chefcoach Dominik Dapprich zur Verlängerung seines Abwehrspielers.

Marc Steffen Freund wechselte vor der laufenden Spielzeit vom Bezirksligisten FC Eiserfeld zu unseren Sportfreunden. Der 22-jährige Angreifer, der seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat, kommt in der laufenden Oberliga Saison auf 12 Einsätze. Er stand insgesamt fünfmal in der Startelf und hat ein Tor geschossen. „Marc Steffen hat den großen Sprung über drei Klassen, von der Bezirksliga in die Oberliga, schnell geschafft. Läuferisch hat er eine enorme Leistungsfähigkeit erreicht, auch technisch und taktisch dazugelernt. Seine sportliche Entwicklung wird sicherlich so weitergehen. Außerdem passt er menschlich hervorragend in unsere Truppe“, findet Dapprich auch für Freund nur lobende Worte



Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier