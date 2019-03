(wS/red) Hilchenbach 25.03.2019 | „Thema des Hilchenbacher Fotokalender Hilchenbach 2020: Lichtspielereien

Der Fotokalender Hilchenbach für das Jahr 2019 hängt gerade den dritten Monat in den Hilchenbacher Stuben, da hat sich das Stadtmarketing der Stadt Hilchenbach bereits mit dem Thema für den künftigen Fotokalender Hilchenbach beschäftigt. Einige Themenvorschläge sind aufgrund des Aufrufes vom November 2018 bei den Mitarbeiterinnen eingegangen.

Nach Prüfung der Vorschläge wurde das Thema „Lichtspielereien!“, vorgeschlagen von Juliane Lyding-Vollpracht, festgelegt. Denn egal, ob sanftes Morgenlicht, spektakuläre Sonnenuntergänge, interessante Gegenlichtaufnahmen, überraschende Spiegelungen, Regentanz, Pfützen Momente – so kann man Hilchenbach auf vielfältigste Weise wundervoll in Szene setzen.

Die Fotos (mindestens 200 dpi oder 1MB, Querformat) können ausschließlich digital per E-Mail an die Stadt Hilchenbach (touristinfo@hilchenbach.de) übersandt werden. Geben Sie bei der Übersendung Ihres Fotos das Stichwort Hilchenbacher Fotokalender 2020, Ihren Namen und Anschrift sowie den Ort und das ungefähre Datum der Aufnahme an. Mit der Teilnahme stimmen Sie der Veröffentlichung Ihrer Einsendungen im Fotokalender, anderen Druckerzeugnisse oder zum Beispiel dem Internet zu.

Die Mitarbeiterinnen der Stadt Hilchenbach freuen sich schon jetzt über zahlreiche Einsendungen, denn „schließlich benötigen wir für jeden Monat ein passendes Fotomotiv. Da kann man nicht früh genug mit der Kamera losziehen und die verschiedensten Lichtspielereien einfangen, so Patricia Lutter.“



