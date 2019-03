Verkehrsunfall mit Linienbus: Zwei Personen verletzt

(wS/ots) Siegen 03.02.2019 | Am Freitag, 01.03.2019, 18:20h, kam es in Siegen, Wohngebiet Charlottental, zu einem Verkehrsunfall. Die 52-jährige Fahrerin eines Kraftomnibusses befuhr die Hofgutstraße talwärts. Der 29-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Straße In der Hofwiese in Fahrtrichtung Siegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge. Hierbei wurden die Busfahrerin und ein 58-jähriger weiblicher Fahrgast leicht verletzt.

Die Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und fertigte eine Verkehrsunfallanzeige.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

