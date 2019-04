Freudenberg/Siegen – Polizei sucht Unfallflüchtige: Mehrere tausend Euro Schaden

(wS/ots) Freudenberg/Siegen 08.04.2019 | Unfallfluchten in Freudenberg und Siegen mit hohem Sachschaden

Am Wochenende kam es in Freudenberg und Siegen zu Unfallfluchten mit mehreren tausend Euro Sachschaden. Auf der Freudenberger Wilhelmshöhe beschädigte am Samstagmorgen (06.04.2019) in der Zeit von 00:40 – 04:45 Uhr ein Unbekannter ein auf dem Parkplatz einer dort ansässigen Diskothek parkendes Auto.

In Siegen beschädigte ein Flüchtiger am Sonntag (07.04.2019) in der Zeit von 10:30 – 18:30 Uhr einen auf einem Parkplatz im Kirchweg abgestellten Wagen und entfernte sich ohne Schadensregulierung vom Unfallort. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag. Das Verkehrskommissariat Siegen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0271-7099-0.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier