Hilchenbach Vormwald – Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

(wS/ots) Hilchenbach-Vormwald 20.04.2019 | Fahrfehler führt zu Unfall mit schweren Verletzungen

Ein 18-Jähriger Kradfahrer befährt am Freitag, 18.04.2019 gegen 12:40 Uhr die B 508 von Vormwald her kommend in Richtung Kronprinzeneiche als er in einer Rechtskurve infolge eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und nach links von der Fahrbahn abkommt.

Hierbei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu, er wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

