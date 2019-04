Information des Tierschutzvereins für Siegen und Umgebung

(wS/red) Siegen 01.04.2019 | Frühlingsfest des Tierschutzvereins Siegen am Heidenberg

Der Tierschutzverein für Siegen und Umgebung e.V. lädt am 06. und 07. April 2019 jeweils von 13 bis 18 Uhr herzlich zum Frühlingsfest ins Tierheim Siegen auf den Heidenberg ein!

Auf einem Rundgang können die Besucher das Tierheim und all seine tierischen Bewohner kennenlernen. Der Flohmarkt ist eine wahre Fundgrube für allerlei Krimskrams, tolle Bücher und so manches Schnäppchen oder Liebhaberstück.

Auf die kleinen Besucher warten verschiedene österliche Mitmach- Aktionen, die für Abwechslung und Spaß sorgen. In der „Mobilen Waldschule“ gibt es Interessantes zu sehen und zu lernen.

Für das bevorstehende Osterfest können Ostereier von glücklichen Hühnern erworben werden.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Neben einem großen Küchenbuffet und frischen Waffeln gibt es auch Herzhaftes, wie Pizza, Reibekuchen und andere Leckereien.

Die Besucher werden gebeten, den Ikea Parkplatz zu nutzen und über den Fußweg zum Tierheim zu kommen um Verkehrsbehinderungen in der Heidenbergstraße zu vermeiden.

Eine weitere Bitte des Tierheims an die Besucher: Lassen Sie Ihre Hunde zuhause!

Für Ihren eigenen Hund und die Tierheimtiere bedeutet solch ein Tag nur Stress und Aufregung. Deshalb bitten wir Sie, auf den Besuch mit Tieren zu verzichten.

Weitere Infos: www.tierheim-siegen.de



