Nachts um 02:50 Uhr Einbruch in Hilchenbacher Supermarkt

(wS/ots) Hilchenbach 01.04.2019 | Unbekannte schlugen in der Nacht zu Montag gegen 02.50 Uhr in Hilchenbach die Glastür eines Supermarktes in der Sterzenbacher Straße ein und entwendeten diverse Waren aus dem Verkaufsraum. Anschließend flüchteten sie mit einem Pkw vom Tatort.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Supermarktes beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02732-909-0 zu melden.

