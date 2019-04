Olpe – Kooperationsfahrt in die „Bucklige Welt“

(wS/red) Olpe 09.04.2019 | LEADER kooperiert – BiggeLänder besuchen LEADER- Region in Niederösterreich

Mit vielen wertvollen Eindrücken kommt die BiggeLand- Fairtade- Delegation aus Niederösterreich zurück. Elf Teilnehmer waren zu Gast beim Kooperationspartner in der LEADER- Region Bucklige Welt – Wechselland. Das Ziel: Austausch zum Thema Fairtrade, regionale Produkte und Regionalvermarktung.

Die LEADER- Region Bucklige Welt – Wechselland wurde 2013 als erste Fairtrade- Region Niederösterreichs ausgezeichnet und ist beim Thema regionale Produkte sehr erfolgreich und fortschrittlich. So ist das Eis aus eigener Manufaktur vom Biobauernhof „Eis- Greissler“ sogar bis nach Wien bekannt. Der Ziegenkäse vom Bio- Ziegenhof ist ebenfalls nicht nur im eigenen Ort, sondern weit darüber hinaus beliebt. Der regionale Bierbrauer bezieht nur österreichische Rohstoffe und am liebsten vom „Bauern nebenan“ – ebenso hält es der Schnapsbrenner mit eigener Obstplantage.Hinter all diesen erfolgreichen Regionalvermarktern stehen beeindruckende Geschichten, wie die BiggeeLand- Gruppe während ihres viertägigen Besuchs herausfinden konnte.

„Davon können wir uns viel abgucken und noch lernen. Wir sind beeindruckt von den innovativen Ideen und dem Mut zum Risiko, diesen ‚fairen‘ Weg zu gehen“, war sich die Reisegruppe aus dem BiggeLand einig. Sie setzte sich zusammen aus Akteuren und Interessierten des Fairtrade- Steuerkreises von BiggeLand, Vertretern der BiggeLand- Kommunen und Fairtade- Towns Olpe und Attendorn, den Eine- Welt- Promotoren der Kreise Olpe und Siegen- Wittgenstein sowie den Regionalmanagerinnen Anne- Kathrin Hoß und Natascha Kempf- Dornseifer. Zum Programm zählte außerdem der Besuch zweier Eine- Welt- Läden sowie der Niederösterreichischen Landesausstellung in der Wiener Neustadt.

„Jetzt werden die neu gewonnenen Informationen weiter im Steuerkreis besprochen und überlegt, welche Strategien und Projekte auch für das BiggeLand interessant sein könnten“, so die beiden Regionalmanagerinnen. Noch in diesem Jahr soll es einen „Gegenbesuch“ der „Buckligen“ im BiggeLand geben.

Die LEADER- Region BiggeLand mit den vier Kommunen Attendorn, Drolshagen, Olpe und Wenden soll noch in diesem Jahr Fairtrade- Region werden. Wer sich im Steuerkreis engagieren möchte, kann sich gerne beim Regionalmanagement melden: kempf@leader-biggeland.de oder 02761-8370521.

