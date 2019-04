Polizei sucht 17-Jährige Siegenerin

Die Vermisste besucht die Pestalozzischule in Siegen. Ihr Klassenlehrer beschreibt die Schülerin als verlässlich und zielorientiert. Die Vermisste lebt sehr zurückgezogen und wird von ihrer Familie sehr eingebunden. Im Januar dieses Jahres habe sich die Vermisste ihrem Lehrer geöffnet und dabei geäußert, dass sie Schwierigkeiten mit ihren Eltern hat. Sie hat daraufhin um Hilfe gebeten. Aus diesem Grund wurde sie zunächst durch das Jugendamt in Siegen in Obhut genommen.

Wer kann Angaben zu dem Aufenthaltsort der Vermissten machen?