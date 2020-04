Feuer in einem Hotel in Siegen – Rosterstraße voll gesperrt

(wS/red) Siegen 15.04.2020 | Am Mittwochabend wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst nach Siegen in die Rosterstraße alarmiert. In einem dortigen Hotel kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandgeschehen mit einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Derzeit (22 Uhr) ist die Rosterstraße voll gesperrt.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de