(wS/red) Netphen 23.04.2020 | K27: Vollsperrung zwischen Netphen/Unglinghausen und Netphen/Herzhausen

Netphen (straßen.nrw). Die Straßenmeisterei Kreuztal der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen plant in der kommenden Woche an der K27 zwischen Netphen/Unglinghausen und Netphen/Herzhausen dringende Arbeiten am Bankett auszuführen.

Da diese Arbeiten nur unter Vollsperrung ausgeführt werden können, muss die Straße ab Montag (27.4.) bis voraussichtlich Donnerstag (30.4.) jeweils von 7.30 bis 15 Uhr gesperrt werden.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier