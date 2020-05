(wS/red) Bad Berleburg 02.05.2020 | Bad Berleburger Ordnungsamt zieht positives Fazit nach 01. Mai

Der 01. Mai ist auf Bad Berleburger Stadtgebiet ruhig verlaufen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt waren verstärkt in der Kernstadt und den Dörfern präsent. In der Videokonferenz des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse am Samstag ist anschließend ein sehr positives Fazit gezogen worden:

Die geltenden Regeln wurden überall eingehalten. Lediglich auf dem Ederradweg hielten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Gruppe an, die nicht gemeinsam hätte unterwegs sein dürfen.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier