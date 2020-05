Interessengemeinschaft „Teamsport NRW“ gegründet

(wS/red) Kreuztal-Ferndorf 29.05.2020 | „Teamsport NRW“: Spitzensport- und Profivereine gründen landesweite Interessensgemeinschaft

Der Sport in NRW hat wirtschaftlich aber auch vor allem sozial eine große Bedeutung, sieht sich aber in dieser Krise stark gefährdet.

Daher streben viele Sportvereine in NRW eine Bündelung der Kräfte an, um den Spitzensport in unserem Bundesland zu stärken. In erster Linie ist eine gemeinsame hohe Eigeninitiative gefragt, um die Herausforderungen der Corona-Pandemie zu lösen (Hygienekonzepte, Know-How-Transfer), aber auch ein Kommunikationsaustausch mit der Politik, um gemeinsame Lösungskonzepte zu entwickeln, damit die Spitzensportvereine dauerhaft und gut durch die Krise kommen. Aus diesem Grund haben sich namhafte Vereine (unter anderem auch der TuS Ferndorf) zusammengeschlossen um gemeinsam die Krise zu meistern und sich stellvertretend für ihren Sport einzusetzen. Mit Volleyball, Basketball, Eishockey und Handball sind in der neu gegründeten IG Vereine aus dem Hallensport vertreten, die ähnlich strukturiert sind (Hallenhygiene, Geschäftsmodell: wenig Fernsehgeld, stark abhängig von Zuschauererlösen und Sponsoring-Partnerschaften) und deren Interessen und Probleme auch ähnlich gelagert sind.

• „Teamsport NRW“: Neue Stimme des Spitzen- und Profisports in NRW

• Solidarität und Synergien: Schulterschluss in schweren Corona-Zeiten

• Spitzen- und Profisportvereine in NRW: Unverzichtbare Leuchttürme mit Vorbildcharakter

In Nordrhein-Westfalen bereiten sich derzeit Spitzensport- und Profivereine trotz großer Unsicherheiten auf einen Wiedereinstieg in den Trainings- und Spielbetriebsmodus vor. Dabei sehen sich alle Vereine sportartübergreifend mit vergleichbaren organisatorischen und wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert, die die Corona-Pandemie diktiert. Daher haben sich Spitzensport- und Profiklubs der Frauen und Männer in NRW als Interessensgemeinschaft „Teamsport NRW“ zusammengetan. So wollen die Klubs in einer Linie den massiven Bedrohungen, die die Corona-Pandemie jetzt und zukünftig für den NRW-Sport darstellt, entschlossen und gut organisiert entgegentreten.

Initiator Björn Barthel, Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten TSV Bayer Dormagen Handball-GmbH: „Uns verbindet die ernste Sorge um die Zukunftsfähigkeit unserer Vereine, bzw. deren wirtschaftlichen Trägern, denen der Virus die Geschäftsgrundlage entzieht. Anders als beim Fußball sind für uns die Ticketerlöse unverzichtbar. Geisterspiele stellen für uns keine Lösung dar. Diesen existentiell wichtigen Unterschied wollen wir deutlicher machen.“ Björn Barthel weiter: „Spitzenklubs sind in NRW Leuchttürme und die darin organisierten Athleten Vorbilder für den gesamten Sport, insbesondere für den Nachwuchs. Diese Vorbildfunktion ist gerade jetzt gefragt. Dazu wollen wir durch unternehmerische Anstrengungen, aber auch durch Gespräche mit Politik und Wirtschaft einen Beitrag leisten.“

Derzeit sind bereits 20 namhafte Spitzen- und Profiteamsport-Vereine aus ganz NRW der Interessensgemeinschaft „Teamsport NRW“ beigetreten

(nach alphabetische Reihenfolge der Vereine):

ASV Hamm-Westfalen (Handball)

Bayer Giants Leverkusen (Basketball)

Bergischer HC (Handball)

Düsseldorf EG (Eishockey)

HSG Blomberg-Lippe (Handball)

Iserlohner Roosters (Eishockey)

Kölner Haie (Eishockey)

Ladies in Black Aachen (Volleyball)

Uni Paderborn Baskets (Basketball)

PHÖNIX HAGEN (Basketball)

TBV Lemgo-Lippe (Handball)

Telekom Baskets Bonn (Basketball)

TSV GWD Minden (Handball)

TSV Bayer Dormagen Handball-GmbH (Handball)

TSV Bayer 04 Leverkusen „Die Werkselfen“ (Handball)

TuS Ferndorf (Handball)

TuS N-Lübbecke (Handball)

TUSEM Essen (Handball)

TV Emsdetten (Handball)

VfL Gummersbach (Handball)

Mitinitiator Stefan Adam, Geschäftsführer DEG Düsseldorf: „Unser Ziel ist es, die Vielfalt des NRW-Teamsports zu erhalten. Unser Schulterschluss gibt uns in dieser einzigartigen Krisensituation eine hörbare Stimme, die wir nutzen werden, um auf die außerordentlichen Herausforderungen, aber auch auf die besonderen Chancen aufmerksam zu machen, die Spitzen- und Profisport für NRW bieten.“

Alle IG-Mitgliedsvereine sind davon überzeugt, dass der Sport gerade jetzt an Bedeutung gewinnen wird – so beispielsweise im Bereich der Jugendbildung, der Wertevermittlung und der Leistungsbereitschaft. Die IG „Teamsport NRW“ ist bereit, diese Aufgabe mit aller Kraft wahrzunehmen und auch aus eigener Kraft dazu beizutragen, dass die an den jeweiligen Standorten über viele Jahre geschaffenen professionellen Strukturen erhalten bleiben. Dafür lohnt es sich im Kernland des Sports gemeinsam einzutreten.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier