Internationaler Museumstag – Freier Eintritt im Siegerlandmuseum

(wS/red) Siegen 14.05.2020 | In diesem Jahr steht der Internationale Museumstag am Sonntag, 17. Mai 2020, unter dem Motto „Museum für alle“. Leider müssen die dafür geplanten Veranstaltungen und ein buntes Rahmenprogramm ausfallen, aber das Siegerlandmuseum ist an diesem Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet und das für alle kostenfrei. Die wichtigen Ausstellungsbereiche sind geöffnet, man kann durchs Schaubergwerk laufen und in den Oranier wie Rubens-Saal gelangen.

Ein Rundgang wurde festgelegt und die Besucher sind gebeten eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Der 17. Mai ist auch der letzte Tag der Ausstellung von Ulrich Langenbach „daneben und entsprechend“. Die nächste Sonderausstellung ist dann ab 31. Mai 2020 zu sehen (ohne besondere Eröffnungsveranstaltung). Da Reisen momentan sehr schwierig ist, kann man dann auf eine andere Art und Weise auf Reisen gehen und sich auf den Spuren von Rubens durch das Europa des 17. Jahrhunderts bewegen.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier