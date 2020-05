Luftwaffenstandort Erndtebrück ist „in Stein gemeißelt“

(wS/red) Erndtebrück 08.05.2020 | Inspekteur der Luftwaffe besucht Einsatzführungsbereich 2

Eigentlich wäre Generalleutnant Ingo Gerhartz zur offiziellen Eröffnung der neuen Ausbildungs-, Trainings- und Testeinrichtung am Luftwaffenstandort Erndtebrück erschienen. Trotz der Absage der Veranstaltung ließ es sich der Inspekteur der Luftwaffe nicht nehmen, sich bei einem Truppenbesuch über den Einsatzführungsbereich 2 zu informieren.

„Hier entsteht richtig was“ „Wir bleiben am Standort, das ist in Stein gemeißelt“, zog der oberste truppendienstliche Vorgesetze der Luftwaffe Bilanz, nachdem er die Luftraumüberwachungszentrale und das neue Ausbildungsgebäude in Augenschein genommen hatte. Übrigens sein erster Truppenbesuch unter „Corona-Bedingungen“. Fest machte der General seine Aussage zur Standortsicherheit vor allem an den Investitionen in die moderne Infrastruktur. 25 Millionen Euro seien alleine in den letzten Jahren in der Hachenberg-Kaserne investiert worden, vor Allem in das neue, moderne Ausbildungsgebäude. Das ist jedoch noch nicht alles. Aktuell wird an einem neuen Sanitätsversorgungszentrum gebaut und künftig entsteht unter anderem ein Betreuungsgebäude für circa sechs Millionen Euro. „Hier entsteht richtig was“, gab Ingo Gerhartz einen Ausblick auf die Zukunft.

Neben der Infrastruktur lobte der Vorgesetzte aus Berlin aber auch das Personal, das im Einsatzführungsbereich 2 an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr den Luftraum überwacht, oder die Ausbildung für diese hochkomplexe Aufgabe sicherstellt. Gerade im Umgang mit Covid-19 müssten Lösungen gefunden werden, um diese Aufgaben bewältigen zu können – und das scheint in Erndtebrück gelungen. „Es hat mich begeistert, welche innovativen Lösungen man hier gefunden hat“, erklärte der General. Schließlich weiß der erfahrene Kampfjetpilot wie wichtig das Zusammenspiel zwischen Pilot und dem Personal in den Luftraumüberwachungszentralen ist. Im Cockpit verfüge man nur über einen kleinen Bildschirm, da brauche man ein Pendant am Boden mit einem 360-Grad-Überblick. Text: Oliver Klaas