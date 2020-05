Neue Regelung für „Siegener Ausweis“-Beantragung

(wS/red) Siegen 07.05.2020 | „Siegener Ausweis – Antrag kann per E-Mail oder auf dem Postweg gestellt werden

Der „Siegener Ausweis“ kann ab sofort auch per E-Mail oder auf dem Postweg beantragt oder verlängert werden. Bisher war dazu das persönliche Erscheinen im Rathaus notwendig.

Das notwendige Formular finden Anspruchsberechtigte auf der Homepage der Stadt Siegen. Die zusätzlichen, erforderlichen Unterlagen müssen eingescannt werden. Anträge können an die Stadt Siegen, Arbeitsgruppe 5/1-1 /Leistungen nach SGB XII, Rathaus Weidenau, Weidenauer Straße 211-213, 57076 Siegen oder per E-Mail an: siegenerausweis@siegen.de gesendet werden.

