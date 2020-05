Zick-Zack Spielhallen nach 8-wöchiger Corona-Pause ab Montag 11. Mai wieder geöffnet

(wS/red) Kreuztal 08.05.2020 | Nach einer 8-wöchigen Pause können am kommenden Montag, den 11. Mai die Zick Zack Spielhallen wieder für ihre Gäste öffnen. Unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie bietet das Team beste Hygienekonzepte zum Schutz ihrer geschätzten Kunden und Mitarbeiter. So werden neben dem begrenzten Einlass und gesichertem Mindestabstand – durch die Aufteilung der Spielhallen in einzelne Bereiche für die Spieler – auch genügend Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken für Kunden zur Verfügung gestellt.

Selbstverständlich werden alle Automaten nach jedem Spiel einmal gründlich gereinigt.

Das Zick-Zack-Team hofft, den Gästen auch in diesen schwierigen Zeiten etwas Ablenkung bieten zu können.

Zick-Zack Casinos Hilchenbach – Netphen – Finnentrop