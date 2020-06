(wS/ots) Atzelgift – Westerwald 02.06.2020 | Am Samstag, 30.05.2020 kam es gegen 15:47 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einer kontrollierten Außenlandung eines Segelflugzeuges auf einem Schotterplatz in der Nähe der Ortslage Atzelgift. Der Pilot des Segelflugzeuges wurde bei der Landung leicht verletzt. Am Segelflugzeug wurde lediglich die Tragfläche beschädigt, zu einem Fremdschaden kam es nicht.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de