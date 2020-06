Gekipptes Fenster zum Einbruch genutzt

(wS/ots) Siegen-Weidenau 05.06.2020 | Schmuck im Wert von einigen Hundert Euro ist die Beute eines noch unbekannten Einbrechers.

Gestern (Donnerstag, 04.06.2020), gegen 20:15 Uhr schaute eine ältere Dame in der Bismarckstraße aus ihrem Küchenfenster. Dort bemerkte sie einen Mann, der unter dem Fenster über eine Wiese vom Haus in Richtung Einkaufzentrum weglief. Sofort schaute sie im Schlafzimmer nach und bemerkte dort das offenstehende Fenster. Zuvor hatte dieses sich in Kippstellung befunden. Obwohl die Frau sich in der Wohnung befand, hatte der Mann das gekippte Fenster geöffnet. Aus dem Schlafzimmer stahl der Mann ein weißes Schmuckkästchen mit Schmuck.

Der Mann wird als circa 170 cm groß, schlank und bekleidet mit einer blauen Jeansjacke beschrieben.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier