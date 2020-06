LG Kindelsberg Kreuztal: Absage Jubiläum

(wS/red) Kreuztal 26.06.2020 | Leider keine gute Info von der LG Kindelsberg Kreuztal

Nachdem bereits das Sportfest am 01.05.2020 abgesagt werden musste, trifft dies jetzt auch die offiziellen Feierlichkeiten am 03.10.2020 in der Krombacher Brauerei zu. Die Braustube eröffnet im Verlaufe des Oktober, zunächst mit kleinen Gruppen.

Und auch wenn sich die Verordnungen in den nächsten Wochen gelockert werden, die Abstandsregeln werden immer einzuhalten sein. So will die LGK nicht feiern.

Das Sportfest ist nun für den 01.05.2021 neu terminiert. Für die Jubiläumsfeier wird nach Absprache mit der Brauerei im kommenden Jahr ein neuer Termin vereinbart.

