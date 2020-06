Quad-Fahrer nun ohne Führerschein

(wS/ots) Burbach (OT Holzhausen) 12.06.2020 | Quad und Alkohol ist keine gute Kombination

Weil er stark alkoholisiert mit seinem Quad unterwegs war und dabei auch noch versuchte, einer Polizeistreife zu entkommen, wurde der Führerschein eines 30-Jährigen sichergestellt.

Heute Nacht (12.06.2020), gegen 00:15 Uhr, bemerkten Beamte der Wache Wilnsdorf einen Quad-Fahrer. Sie fuhren mit ihrem Streifenwagen hinter dem Quad her und versuchten den Fahrer anzuhalten. Trotz Anhaltesignal „Stopp Polizei“, Blaulicht und Martinhorn hielt der Quad-Fahrer nicht an und fuhr zunächst über die K15 Richtung Flammersbach (Hessen). Von dort bog er in einen Waldweg hab. Diesen fuhr er noch circa 500 Meter weit, bevor er dann doch stehen blieb.

Schnell war klar, dass der 30-Jährige Alkohol getrunken hatte. Ein durchgeführter Schnelltest ergab einen Wert von 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

