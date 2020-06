Update Corona 07.06.2020

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 07.06.2020 | Keine Veränderungen am Wochenende

Noch sieben an Covid-19-Erkankte in Siegen-Wittgenstein

Am Wochenende hat es in Siegen-Wittgenstein keine Veränderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie bei uns mit dem Coronavirus infizierten Personen liegt unverändert bei 314, die Zahl der Genesenen bei 299. Sieben Personen sind derzeit an Covid-19 erkrankt, acht verstorben. Aktuell muss niemand wegen einer Covid-19-Erkankung im Krankenhaus behandelt werden.

Übersicht: aktuell Erkrankte (abzüglich der Genesenen) verteilt auf die elf Städte und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein:

Bad Berleburg 0

Bad Laasphe 0

Burbach 0

Erndtebrück 0

Freudenberg 0

Hilchenbach 0

Kreuztal 1

Netphen 3

Neunkirchen 0

Siegen 2

Wilnsdorf 1

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier