Zwei Verletzte bei Zimmerbrand in Müsen

(wS/red) Hilchenbach-Müsen 30.06.2020 | Brandursache noch ungeklärt

In einem Wohnhaus in Hilchenbach-Müsen kam es am Dienstagabend zu einem Brandgeschehen. Kurz nach 21 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in die Straße ,,Am Egelsbruch“ alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Bereich der Küche zu einem Feuer.

Die alarmierten Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz in das Wohnhaus und löschten den Brand. Zahlreiche Einsatzkräfte von der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, sowie der Polizei waren vor Ort. Bei dem Brand wurden zwei Personen leicht verletzt.

Fotos: Lars Schneider wirSiegen.de

