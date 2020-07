Drei neue Corona-Fälle am Wochenende – Aktuell 13 Personen erkrankt

Am Wochenende sind im Kreisgesundheitsamt drei neue positive Corona-Testergebnisse eingegangen. Die drei betroffenen Personen (Mann, Mitte 30, Frau, Mitte 40 und ein Kind) leben alle in Siegen. Zwei Personen sind aus einem Risikogebiet zurückgekehrt, das Kind steht in einem Zusammenhang mit einem der Reiserückkehrer.

Aktuell erkrankt sind noch 13 Personen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 329 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit dem Coronavirus infiziert, 308 sind wieder genesen, acht verstorben.

