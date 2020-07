(wS/red) Kreuztal 08.07.2020 | Ein nachhaltiges Dankeschön: Wiederverwendbare Tragetaschen für treue Besucher/Innen des Kreuztaler Wochenmarktes

Sie fassen insgesamt 30 Liter, tragen bis zu 15 Kilogramm und halten mehrere Jahre: Mit wiederverwendbaren Tragetaschen richtet die Stadt Kreuztal jetzt ein nachhaltiges Dankeschön an treue Besucher des Wochenmarktes.

„Der Kreuztaler Wochenmarkt ist der größte in der Region und immer gut besucht, was sich auch in Corona-Zeiten nicht geändert hat. Mit den extra angefertigten Mehrwegtaschen im Wochenmarkt-Design möchten wir uns für die außerordentliche Treue bedanken“, erklärt Bürgermeister Walter Kiß. Ziel ist dabei auch, die eine oder andere Einmaltüte aus Plastik zu ersetzen und so die Umwelt zu schonen. Der Klima-Gedanke hat bereits bei der Auswahl des Taschenmodells eine Rolle gespielt: Sollten die großen marineblauen Taschen aus PP-Vlies nach einigen Jahren ausgedient haben, sind sie zu 100 % recyclebar und können über die Gelbe Tonne zurück in den Wertstoffkreislauf gebracht werden. Mit der Bestellung der Mehrwegtaschen ist zudem ein Baum zum Ausgleich der Klimabilanz gepflanzt worden.

Einem jahrelangen Stammbesucher des Kreuztaler Wochenmarktes hat Bürgermeister Kiß die erste Tasche persönlich überreicht. Für Manfred Schneidereit ist der wöchentliche Besuch auf dem Roten Platz seit Jahren ein fester Termin: „Ich schätze regionale Produkte und die vielen freundlichen Menschen, die man hier trifft. Deswegen komme ich jeden Donnerstag auf den Kreuztaler Wochenmarkt.“

Die 1.000 Stück umfassende erste Auflage wird bei größeren Einkäufen über die Markthändler ausgegeben. Der Kreuztaler Wochenmarkt findet immer donnerstags zwischen 7:30 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Roten Platz in Kreuztals Mitte statt. Über 40 Markthändler sorgen wöchentlich für ein breit gefächertes Angebot an Lebensmitteln, Pflanzen, Textilien, Haushaltswaren und sonstigen Dingen des täglichen Lebens.

Alle Infos zum Kreuztaler Wochenmarkt gibt es auch im Internet unter https://www.kreuztal.de/

