Einer der letzten Großcircusse aus Deutschland kommt für kurze Zeit mit einem komplett neuen Programm nach Siegen.

(wS/red) Siegen 09.07.1981 | Erleben Sie eine phantastische Circus-Show mit außergewöhnlichen internationalen Artisten, Showbalett gepaart mit niveauvollen Komikern.

In einem 1.000 Zuschauer fassendem modernen Kuppelzelt – je nach Wetterlage gut temperiert – wird das bevorstehende Gastspiel zu einem kulturellen Highlight in Ihrer Stadt Besonders stolz ist die Direktion in diesem Jahr die Familie Tonito verpflichten zu könne.

Sie zeigen auch den legendären Salto Mortale auf dem Drahtseil. Traditionelle Elemente und moderne Lichteffekte machen unsere Circusshow für Jung und Alt zu einem besonderen Erlebnis. 120 Minuten Manegen-Show und 90 moderne Scheinwerfen rücken das Circusprogramm ins rechte Licht. Die neue Show „one world“ präsentiert Artisten aus Deutschland, Russland, Irland, Spanien, Brasilien und Tschechien.

Der Name der neuen Show wurde bewusst gewählt, denn im Circus leben verschiedene Nationen friedlich auf engstem Raum.

Kartenvorverkauf über eventim.de oder unter www.moskauer-circus.com/tickets

