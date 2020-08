13-jähriger Junge unternahm nächtliche LKW-Touren

(wS/ots) Bad Laasphe 04.08.2020 | Da staunten die Beamten der Wache Bad Laasphe nicht schlecht, als sie einen erst 13-Jährigen auf frischer Tat ertappten und die ganze Geschichte ans Tageslicht kam.

Am Freitag, 31.07.2020, gegen 04:30 wollte ein Mitarbeiter einer Spedition in Bad Laasphe mit einer Sattelzugmaschine und Auflieger (Kipper) seine Tour beginnen. Auf dem Gelände fand er den Lkw nicht auf seinem regulären Parkplatz stehen. Dort wo er gestanden hat, war nur eine Lücke. Der Mitarbeiter suchte noch den gesamten Platz der Spedition nach dem Lkw ab, als er plötzlich außen vor dem Gelände einen Sattelzug ankommen hörte.

Ein Unbekannter sprang aus der Fahrerkabine und verschwand im Dunkeln über eine Wiese. Den Lkw hatte er aber noch ordnungsgemäß verschlossen.

Die Polizei wurde verständigt. Mitarbeiter der Firma gaben an, dass vermutlich in die Halle eingebrochen worden war. Ein Fenster stand offen, Hebelspuren waren zu sehen. Aus dem Schlüsselkasten hatte ein Unbekannter die Schlüssel für die Sattelzugmaschine genommen und war mit der Zugmaschine samt Auflieger vom Gelände gefahren. Hatte diese dann allerdings um 04:30 Uhr wieder zurückgebracht und vor der Spedition abgestellt. Insgesamt waren laut GPS-System in der Nacht über 70 km mit dem Fahrzeug gefahren worden.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass bereits in der Nacht zuvor (Mittwoch auf Donnerstag, 29./30.07.2020) ebenfalls die Fahrzeuge der Spedition bewegt worden waren. Diese waren allerdings fast exakt wieder dort geparkt worden, wo sie auch vor der nächtlichen Fahrt gestanden hatten. Nur durch das Auslesen des GPS-Speichers konnte festgestellt werden, dass insgesamt fünf Lkw/Sattelzüge und ein VW Caddy in den beiden Nächten gefahren wurden. Bei dem Caddy war zudem die Sitzeinstellung so weit nach vorne geschoben, dass keiner der Mitarbeiter den Wagen hätte fahren können.

Symbolfoto

Heute Morgen (Dienstag, 04.08.2020), gegen 02:15 Uhr, entdeckten Beamte der Wache Bad Laasphe Licht in der Speditionshalle. Als sie an ein Fenster herantraten, ging plötzlich das Licht aus und das Fenster wurde von innen geöffnet. Den Beamten in die Arme „sprang“ ein 13-jähriger Junge. In seiner Jackentasche die Schlüssel für die auf dem Hof geparkten Lkw.

Die weiteren Ermittlungen heute brachten es dann ans Licht: Der junge Mann war in den Nächten zuvor mit seinem Fahrrad zur Spedition gefahren, dort eingedrungen, nicht um etwas zu klauen, sondern um Lkw zu fahren.

Die Beamten brachten den jungen Mann nach Hause und übergaben ihn der erstaunten Mutter.