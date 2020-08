Gemeinde Neunkirchen bietet Fahrsicherheitstraining 55+ und theoretische Auffrischung an

(wS/red) Neunkirchen 24.08.2020 | Testen Sie Ihr Wissen und Fahrkönnen

Wer sein Fahrzeug seit mehr als 30 Jahren durch die Region lenkt, hat zweifellos eine gewisse Routine entwickelt. Dennoch sehen sich selbst erfahrene Autofahrer immer wieder mit Situationen konfrontiert, auf die sie flexibel reagieren müssen. Das kann eine neue Verkehrsführung sein, aber auch ein Unfall, der schnelles Handeln erfordert.

Die Senioren-Service-Stelle bietet aus diesem Grund im Oktober für alle interessierten Autofahrerinnen und -fahrer eine sinnvolle Kombination aus Theorie und Praxis an. Beim ersten Termin am Mittwoch, dem 7.Oktober von 15.00 bis 18.00 Uhr, stehen die Themen „Erste Hilfe“ und „Sofortmaßnahmen am Unfallort“ auf dem Programm. Zwei kompetente DRK-Mitarbeiter, darunter ein aktiver Fahrlehrer, führen durch den interessanten und abwechslungsreichen Nachmittag. „Oft liegt der Erste-Hilfe-Kurs“ so lange zurück, dass nur noch rudimentäres Wissen vorhanden ist“, gibt die Organisatorin Bettina Großhaus-Lutz zu bedenken. „Wer im Ernstfall reagieren und eine verunfallte Person beispielsweise in die stabile Seitenlage bringen oder einen Notruf absetzen muss, ist mitunter überfordert.“

Doch nicht nur für den Ersthelfer ist diese theoretische Einheit wichtig. Auch die Auffrischung von Verkehrsregeln kann für das Vermeiden von Unfällen von Bedeutung sein. Neue Straßenschilder, das richtige Verhalten beim Bilden einer Rettungsgasse oder die Fahrtrichtungsanzeige beim Kreisel – auch diese Verkehrssituationen werden an diesem Nachmittag angesprochen.

Eine Woche später (am 14. Oktober) geht es dann auf die Piste, konkret auf den Verkehrsübungsplatz des Verkehrssicherheitszentrums Olpe. Von 9.00 bis 17.00 Uhr wird dort mit dem eigenen Wagen ein Fahrsicherheitstraining absolviert. Aufgeteilt in zwei Gruppen geht es darum, die Grenzen des Fahrzeugs und der persönlichen fahrerischen Möglichkeiten zu „erfahren“. Angefangen bei der optimalen Sitzposition, der Einstellung der Spiegel und dem idealen Griff des Lenkrads über verschiedene Bremsmethoden reicht das Angebot bis hin zum Kurvenfahren in der Kreisbahn. Wie reagiere ich, wenn plötzlich ein Hindernis auftaucht? Wie verhält sich mein Wagen im Slalomparcours? Und wie bremse ich auf glatter Fahrbahn? Diesen Fragen soll auf den Grund gegangen werden. Eine Funkverbindung mit dem Fahrtrainer erlaubt die unmittelbare Rückmeldung während und nach den praktischen Übungen.

Hinzukommen Technikkunde und Informationen zu den Auswirkungen von Stress und Ablenkung auf das Reaktionsvermögen. „Ziel dieses Angebots ist es, die motorisierten Verkehrsteilnehmer jederzeit sicher ans Ziel zu bringen“, informiert Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann. „Wenn wir als Gemeindeverwaltung dazu einen Beitrag leisten können, machen wir das gern.“

Bei Interesse kann am Mittag eine gemeinsame Mahlzeit zum Selbstkostenpreis angeboten werden. Selbstverständlich werden alle vorgegebenen Maßnahmen hinsichtlich Abstandsregelung und Hygienekonzept eingehalten.

Dank der Unterstützung durch das Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen betragen die ermäßigten Kosten nur 35 Euro pro Person. Die Anreise erfolgt im eigenen PKW. Es wird um eine verbindliche Anmeldungen bis zum 15. September 2020 gebeten: Telefonisch unter 02735 767 200, per E-Mail an B.Grosshaus-Lutz@neunkirchen-siegerland.de oder persönlich in der Senioren-Service-Stelle im Rathaus Neunkirchen.

