Reh wurde Motorradfahrerin zum Verhängnis

(wS/ots) Bad Berleburg 11.08.2020 | Reh sprang über die Leitplanke und prallte gegen das Krad



Am späten Montagabend (10.08.2020) ist es zu einer Kollision zwischen einem Leichtkraftrad und einem Reh gekommen. Die 47-jährige Zweirad-Fahrerin fuhr von Bad Berleburg über die L 717 in Richtung Diedenshausen. In einer Kurve sprang ein Reh über die Leitplanke und prallte gegen das einspurige Gefährt.

Durch den Aufprall stürzte die 47-Jährige und verletzte sich vergleichsweise leicht, das Wildtier verstarb an der Unfallstelle.

