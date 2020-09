Brennender PKW sorgt für Feuerwehreinsatz in Buschhütten

(wS/red) Kreuztal 30.09.2020 | Ein brennender PKW sorgte in den frühen Morgenstunden in Kreuztal Buschhütten in der Hüttenstraße für einen Feuerwehreinsatz. Trotz schnellem Eingreifen der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass das Auto völlig ausbrannte.

Über Brandursache und Schadenshöhe liegen uns zur Zeit (07:40 Uhr) noch keine Infos vor.

Foto: cn