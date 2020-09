Heute weitere 19 neue positive Corona-Testergebnisse im Kreis Siegen-WIttgenstein

(wS/si) Kreis Siegen-WIttgenstein 24.09.2020 | Seit gestern Nachmittag sind 19 neue positive Corona-Testergebnisse im Kreisgesundheitsamt eingegangen: 12 Personen hatten Kontakt zu bereits bekannten Covid-19-Fällen, sieben Personen wurden mit entsprechenden Symptomen beim Hausarzt positiv getestet.

Betroffen sind elf Personen aus Kreuztal (ein Baby, ein Kind, ein Mann und eine Frau Mitte 30, eine Frau Ende 30, ein Mann Anfang 40, ein Mann Ende 40, ein Mann und eine Frau Mitte 60, eine Frau Anfang 70 und ein Mann Mitte 70), vier Personen aus Siegen (zwei Frauen Anfang 20, eine Frau Anfang 30 und ein Mann Anfang 40), eine Frau Anfang 30 aus Netphen, eine Frau Anfang 20 aus Bad Berleburg, eine Frau Anfang 40 aus Erndtebrück und eine Frau Mitte 60 aus Burbach.

Gleichzeitig konnten vier Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden: Drei Personen aus Kreuztal (ein Mann Mitte 30, ein Mann Mitte 40 und eine Frau Ende 50) und eine Frau Anfang 30 aus Siegen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 686 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit dem Coronavirus infiziert, 553 sind wieder genesen, acht verstorben. Aktuell infiziert sind 125 Personen.

Fünf Personen werden im Krankenhaus behandelt.

In einem Industriebetrieb in Erndtebrück sind einige Covid-19-Fälle aufgetreten. Von den Betroffenen wohnt niemand in der Gemeinde Erndtebrück. Das Gesundheitsamt wird morgen eine Reihentestung im betroffenen Betrieb durchführen. Rund 200 Mitarbeiter werden dort abgestrichen.

Schulen und Kitas

Die Auswertung der Kontaktpersonen in Schulen und Kitas läuft aktuell noch. Sollten sich im Laufe des Abends hier noch weitere Entwicklungen ergeben, werden diese in einer separaten Meldung nachgereicht.

Aktuell Erkrankte (abzüglich der Genesenen) verteilt auf die elf Städte und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein: