Hilchenbach: Geänderte Wegeführung auf dem Jung-Stilling-Rundweg

(wS/red) Hilchenbach 21.09.2020 | Geänderte Wegeführung auf dem Jung-Stilling-Rundweg

In Zeiten von Corona erleben die Themen-Wanderwege in Hilchenbach einen Wander-Boom. Auch auf dem Jung-Stilling-Rundweg wandern in den letzten Wochen sehr viele Naturfreunde.

Der 9,4 km lange Rundwanderweg muss ab dem 23. September aufgrund der großen Waldschäden, die der Borkenkäfer angerichtet hat, wegen Baumfällarbeiten umgeleitet werden.

Der Heimatverein Grund hat eine Umleitung ausgearbeitet, die mit auffälligen Hinweisschildern markiert ist. So steht trotz der Baumfällarbeiten einer entspannten Wanderung nichts im Wege.

