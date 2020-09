Hilchenbach: Re-start der Filmreihe KinoKino

(wS/red) Hilchenbach 23.09.2020 | Frauen in starken Rollen mit: „Bombshell – Das Ende des Schweigens“

Die etablierte Kinoreihe „KinoKino ‑ Frauen in starken Rollen“ zeigt am 28. September den Film „Bombshell – Das Ende des Schweigens“. „Das Tatsachendrama macht das bedrückende Klima, in dem die Übergriffe jahrelang gedeihen konnten, greifbar und hat als Beitrag zur #MeToo-Debatte seinen Wert.“ (Programmkino.de)

Montag, 28. September 2020, 20 Uhr

Bombshell – Das Ende des Schweigens (USA 2019, 110 Min., ab 12 Jahren)

Megyn Kelly (Charlize Theron) ist das Aushängeschild von Fox News: blond, attraktiv, sexy. Als sich die Starmoderatorin vor laufenden Kameras mit Präsidentschaftsbewerber Donald Trump anlegt, hat sie keine Rückendeckung von oben zu erwarten: Senderchef Roger Ailes (John Lithgow) ist mit Trump befreundet, außerdem beschert der Krawallkandidat Fox News Topquoten. Ihre Kollegin Gretchen Carlson (Nicole Kidman) weigert sich, noch länger die „TV-Barbie“ zu geben. Daraufhin wird ihr Vertrag „wegen enttäuschender Einschaltquoten“ nicht verlängert – während die ehrgeizige Redakteurin Kayla Pospisil (Margot Robbie) nach einem Meeting hinter Roger Ailes‘ verschlossener Bürotür Karriere macht. Als Gretchen ihren Boss wegen sexueller Belästigung verklagt, formiert sich bei Fox News sofort „Team Roger“.

Mit großem Staraufgebot rekonstruiert Regisseur Jay Roach („Trumbo“) die Missbrauchsaffäre, die 2016 den mächtigen Geschäftsführer des rechtskonservativen US-Fernsehsenders Fox News zum Rücktritt zwang.

Der letzte Film in der Kinoreihe:

Montag, 26. Oktober „Long Shot – Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich“

Der Eintritt für das Parkett kostet weiterhin 6 Euro, der Platz auf dem Balkon 8 Euro.

Kartenvorbestellungen sind ab sofort möglich unter www.viktoria-kino.de !

Bitte beachten Sie, dass sich durch die aktuellen Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften der Kinobesuch anderes gestaltet als früher:

Vor der Vorstellung findet keine „Messe“ statt; auch das Buffet der „Soroptimistinnen“ entfällt.

Der Zutritt zum Kino ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz möglich. Wenn Sie Ihren Platz eingenommen haben, dürfen Sie für die Dauer des Films die Maske absetzen.

Bitte halten Sie im Foyer einen Sicherheitsabstand von 1,50 m zu anderen Personen ein. Im Saal bleibt immer ein Sitzplatz zwischen zwei Besucherparteien frei.

Da Platzkarten im ganzen Saal vorgeschrieben sind, reservieren Sie bitte Ihre Eintrittskarten auf der Homepage www.viktoria-kino.de andernfalls kann kein Einlass garantiert werden!

Bitte beachte Sie, dass wir Ihnen Ihre Eintrittskarten nur dann aushändigen dürfen, wenn Sie vorher ein Kontaktformular ausgefüllt haben – dieses finden Sie unter www.viktoria-kino.de

