„Indian Summer“ auf der Freilichtbühne in Elspe

(wS/es) Kreuztal 10.09.2020 | Livekonzerte und Liveshows sind in der aktuellen Zeit eher rar. Umso mehr überrascht es, dass seit letztem Wochenende auf der Freilichtbühne in Elspe der „Indian Summer“ stattfindet.

So haben letztes Wochenende bereits hochkarätige Künstler wie Milow, We Rock Queen– eine Queen-Cover Band und Stahlzeit– eine Rammstein-Tribute-Band auf der großen Bühne performt. An den nächsten drei Wochenenden werden weitere erstklassige Bands und Künstler auf der Bühne stehen und einzigartige Shows abliefern. Das ganze natürlich unter Hygieneauflagen. So treten am kommenden Wochenende die Ex-Luxuslärm Frontfrau Jini Meyer inkl. Band, am Samstag die Rock-Band John Diva & the Rockets of Love und Sonntag der Deutschlandweit bekannte Kinderkünstler herrH auf. Lustig wird es am darauffolgenden Wochenende wenn Helge Schneider und Markus Krebs die Bühne betreten. Den krönenden Abschluss liefert der bekannte Reggae-Musiker Gentleman sowie das DJ Duo Gestört aber Geil.

Für alle Shows gibt es noch Tickets unter www.elspe.de/tickets oder unter der Hotline 02721 / 94 44 0.