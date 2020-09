(wS/ots) Finnentrop 27.09.2020 | In der Folge des Verkehrsunfalls vom Montag, 21.09.2020, auf der B 236 zwischen Lenhausen und Rönkhausen, ist heute am 27.09. am frühen Nachmittag die 17-jährige Sozia der Leichtkraftradfahrerin ebenfalls verstorben. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

wirSiegen Erstmeldung vom 21.09.202

Foto: wirSiegen.de