Offene Führung „Rund ums Krönchen“ am 04.10.2020

(wS/red) Siegen 24.09.2020 | Sonntagsführung „Rund ums Krönchen“

Am Sonntag, den 04.Oktober, bietet die Stadtmarketing Siegen GmbH zum letzten Mal in diesem Jahr ihre offene Führung „Rund ums Krönchen“ an. Knapp 900 Jahre Stadtgeschichte werden bei einem Rundgang durch das historische Zentrum von Siegen erlebbar. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr im Innenhof des Oberen Schlosses.

Nach einer Einführung durch den Stadtführer geht es vom Park des Oberen Schlosses am Rubensbrunnen vorbei zum Rathaus und zur Nikolaikirche mit dem Wahrzeichen der Stadt, dem Krönchen. Durch die malerische Altstadt geht es weiter zum Unteren Schloss und zur Martinikirche bis zur Oberstadtbrücke, wo die Tour endet. Baustellenbedingt kann die Fürstengruft nicht besichtigt werden.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation, ist eine Anmeldung für diesen Rundgang bei der Stadtmarketing Siegen GmbH unter Tel. (0271) 404-1317 oder unter E-Mail: k.nix@siegen.de bis Freitag (02.10.20)13.00 Uhr unbedingt erforderlich. Die Gäste werden gebeten, sich eine eigene Mund-Nase-Bedeckung mitzubringen.

Der Preis pro Person beträgt 6 Euro, Kinder (ab 8 Jahren) 3,00 Euro, Familien (ab 4 Personen) 15 Euro.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier