Sauerland&Siegen-Wittgenstein-App wird mit neuem Update erweitert

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 23.09.2020 | Redaktionelle Tipps und frische Inspiration aufs Smartphone

Wanderer, Radfahrer und Ausflügler im grünen Waldgebirge haben sie immer öfter dabei, sie ist Ideengeber und Navigationshilfe für die Hosen- oder Rucksacktasche: die Sauerland&Siegen-Wittgenstein-App, die bereits mehr als 50.000 Menschen auf ihr Smartphone geladen haben. Jetzt bekommt sie ein neues, inspirierendes Erscheinungsbild. Mit dem nächsten Update laden ihre Nutzer nicht nur eine technische Verbesserung auf ihr Gerät, sondern vor allem frische, ansprechende Inhalte zu verschiedenen Themen der Region.

Der Einstieg in die Sauerland&Siegen-Wittgenstein-App ist deutlich redaktioneller gestaltet. Auf der Startseite werden in kleinen, ansprechenden Texten und wunderschönen Bildern aktuelle Themen vorgestellt. Dieser so genannte „Snack-Content“ zum gemütlichen Einstimmen zum Beispiel aufs Wandern oder Radfahrern wird dann mit passenden Top-Tipps zu Ausflugszielen und Routen verknüpft. Das Redaktionsteam beim Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V. (TVSW) und Sauerland-Tourismus e.V. stimmt die redaktionelle Startseite jeweils auf die Jahreszeiten oder auch bestimmte Anlässe ab und präsentiert regelmäßig neue Ideen: „Wer also noch keinen eigenen Einfall für die nächste Wochenendunternehmung hat, kann sich von unseren Tipps inspirieren lassen.“

Auch das Kernstück der App – die Sammlung von insgesamt mehr als 1.800 Wander- und Fahrradrouten sowie gut 5.000 Ausflugszielen – wurde moderner gestaltet. Die Inhalte wurden übersichtlicher kategorisiert. Wege und Attraktionen lassen sich jetzt auch innerhalb einer regionalen Karte darstellen, so dass auf einen Blick ersichtlich wird, wie weit ein gewünschtes Ziel vom eigenen Standort entfernt ist und in welcher Himmelsrichtung es liegt.

Nach wie vor ist der „Mängelmelder“ in die App integriert, mit dessen Hilfe Nutzer unter anderem kleinere Missstände am Wegesrand direkt melden können. Fällt einem Wanderer oder Radfahrer auf, dass zum Beispiel ein Hinweisschild beschädigt oder stark verschmutzt ist, dann kann er diese Beobachtung ganz einfach über den Mängelmelder mitteilen. „Wir hoffen, dass diese Möglichkeit weiterhin rege genutzt wird und sind dankbar für alle Hinweise“, so das Team. Umleitungen oder temporäre Wegesperrungen, beispielsweise aufgrund von Forstarbeiten, werden unter „aktuelle Bedingungen“ ebenfalls in der App angezeigt.

Die App ist in Kooperation von Sauerland-Tourismus und Touristikverband Siegerland-Wittgenstein mit dem renommierten Anbieter Outdooractive entwickelt worden und wird regelmäßig auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Ihre Inhalte werden aus dem Tourenportal zum Sauerland und Siegen-Wittgenstein bei Outdooractive gespeist und sind damit immer topaktuell. Seit ihrer Premiere im Jahr 2011 hält sie sich als Erfolgsmodell auf dem Markt der Anwendungen für digitale Endgeräte, laut Outdooractive gehört sie zu den erfolgreichsten Tourenguide-Apps.

Die neueste Version der Sauerland&Siegen-Wittgenstein-App finden Smartphone-Nutzer ab sofort in ihrem jeweiligen App-Store. Wer die Anwendung bereits auf seinem Gerät installiert hat, führt einfach ein Update aus und kann die neuen Inhalte sofort genießen.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier