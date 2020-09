(wS/red) Siegen-Kaan-Marienborn 03.09.2020 | Brand eines Durchlauferhitzers

In Kaan Marienborn, in der Straße „Auf der Wellersche“ kam es in den Vormittagsstunden des heutigen Tages zu einem Brand eines Durchlauferhitzers.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, die Lage war aber schnell unter Kontrolle.

Drei Personen mussten allerdings durch den Rettungsdienst betreut werden.

Fotos: Marcel Groß/ wirSiegen

