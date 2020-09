Siegerehrung der schnellsten Teams beim 17. Siegerländer AOK-Firmenlauf 2020

(wS/red) Siegen 29.09.2020 | Pokale für die schnellsten Firmenlauf – Teams 2020

Bekanntlich war in diesem Jahr beim Siegerländer AOK-Firmenlauf alles anders: Statt einem Massenstart am Bismarckplatz in Siegen-Weidenau, mit über 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, konnte vom 23. Juni bis 10. Juli an jedem Ort zu jeder Zeit gelaufen werden. Und davon wurde rege Gebrauch gemacht. Über 5.000 Läuferinnen und Läufer von rund 300 Unternehmen und Teams nahmen am Firmenlauf 2020 teil. Wie immer stand der Spaß im Mittelpunkt, aber es gab auch die Schnellen, die mit ihren Teams um die Plätze gelaufen sind.

Egal ob sieg-arena, die Breitenbachtalsperre oder auf Sportplätzen, einzeln oder in Teams, wurde die Firmenlauf-Distanz von 5,5km absolviert. Und nach der Abgabe der Zeiten war die Ergebnisliste so spannend wie in den Vorjahren. Obligatorisch wurden die Zeiten der schnellsten Mannschaften überprüft (bei den Top-Leuten mit App-Nachweis), ebenfalls mussten die Multiplikatoren die Korrektheit der Teilnahme und der Zeiten bestätigen.

Die Siegerehrung der schnellsten Teams wurde diesmal vom traditionellen Ort, der Dornseifer-Filiale Leimbachstraße, vor das :anlauf-Büro Bahnhof Eintracht verlegt. Peter Dornseifer und die Maskottchen der Hauptsponsoren, das Jolinchen der AOK und der Volksbank „Mike“ übernahmen die Ehrung mit Pokalen und kleinen Präsenten.

In die Firmenwertung kommen Unternehmen, Behörden und Einrichtungen, wenn die Starter tatsächlich dort beschäftigt (auch Auszubildenden und Aushilfen). sind. In der Offenen Klasse werden alle Teams gewertet, die sich als Interessensgruppe zusammenschließen oder Firmenteams mit Gastläufern. In der Gesamt-Ergebnisliste gibt es keine Trennung von Firmenwertung und Offener Klasse.

Die Ergebnisse im Überblick:

Frauen – Firmenwertung

1. Volksbank in Südwestfalen eG 1:26:35 Std. (Team Voba Runners mit Nadine Weber, Vanessa Voogd, Marina Leers)

2. Sparkasse Siegen 1:27:39 Std. ( Team rotRunners mit Nadine Münchow, Lisa Hess, Michèle Wallmeroth)

3. Berufskolleg AHS 1:33:16 Std. (Team Berufskolleg AHS mit Meike Korstian, Johanna Maag, Carmen Höpfner)

Frauen – Offene Klasse

1. Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH 1:24:26 Std. (Team N-Flow mit Jennifer Meyer, Annabel Roth, Lea Holighaus)

Männer – Firmenwertung

1. SIEGENIA-AUBI KG 1:00:07 Std. (Team SIEGENIA mit Tim Dally, Ruben Niemann, Dominik Schmidt)

2. Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung 1:00:30 Std. (Team Europaschule mit Sebastian Vollmers, Torben Claudi, Tim Taplick)

3. Der Ausdauer-Shop 1:02:44 Std. (Team Absolute Runner mit Raúl Vallero Gallegos, Daniel Bätzing, Malte Köhn)

Männer – Offene Klasse

1. Männer Sauerlandfrische Dornseifer GmbH & Co. KG 1:02:30 Std. (Team Sauerlandfrische Dornseifer mit Frederik Wehner, Christopher Stötzel, Markus Daub)

Mixed – Firmenwertung

1. SMS group GmbH 1:06:50 Std. (Team Zahlenläufer mit Andreas Senner, Andreas Hoffrichter, Melanie Eckhardt)

2. ifm solutions gmbh 1:10:45 Std. (Team Gipfelstürmer mit Jonas Faulenbach, Carl Philip Heising, Dorothea Pieck)

3. HLB Hessenbahn GmbH 1:11:15 Std. (Team HLB runner mit Enrico Riedel, Bürüce Nayir, Dennis Tröller)

Mixed – offene Klasse

1. Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH 1:04:07 Std. (Team N-Flow mit

Björn Sauer, Louisa Maria Sauter, Johann Klaus)

