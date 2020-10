Die 2. Mannschaft der Strikers Siegen 2 mit tadellosem Saisonstart

(wS/red) Siegen 02.10.2020 | 4 Mannschaften des noch jungen 1.BC Strikers Siegen e.V. starten in die Saison 20/21

Am 20.09.2020 wurde es wieder ernst für die aktiven Spieler des 1. BC Strikers Siegen e.V.

Der Saisonbeginn 2020/21 stand an. Nachdem die Saison 2019/20 sportlich nicht das brachte, was man sich erhofft hatte und durch Corona vorzeitig beendet wurde, ist man erwartungsfroh in die neue Saison gestartet.

Die Strikers stellen nun bereits 4 Mannschaften für die Bezirksliga der Westdeutschen Bowling Union, darum wurden je zwei Teams auf die Bezirksligen 8 und 9 aufgeteilt.

Bezirksliga 8 Team 1 und 3 starteten am Sonntag im Bowltreff Dortmund und mussten sich mit den Mannschaften der Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 und 3 sowie dem Benrather BC3 und der SG Expert Team Langenfeld 5 messen. Strikers Siegen 1 gelang es sechs und Strikers Siegen 2 zwei Punkte einzufahren.

Bezirksliga 9 Team 2 und 4 hatten Heimrecht und nutzen diesen Vorteil. Im Kampf um die Punkte gegen die Teams der Bowlingfreunde Bonn 2, dem BC Tropics Köln 6 und dem BC Rhein Erft 2 gelang es der 2. Mannschaft eine weiße Weste zu behalten und 16 Punkte einzufahren. Leider fehlten am Ende 39 Pins für den 1. Tabellenplatz. Das Team 4 hatte zu Beginn der Saison auch ein Freilos und konnte somit 8 Punkte einstreichen.

Am 04.10. geht es für die Teams in die 2. Runde. Die Bezirksliga 8 startet dann um 9:30 Uhr zu Hause in der Bowling Arena Siegen an der Birlenbacher Hütte und würde sich über ein paar anfeuernde Zuschauer und Fans sehr freuen.

Die Bezirksliga 9 startet in Hürth. Hier kommt es gleich am 2. Spieltag zur Begegnung der Tabellenführer. Es wird spannend, wer sich hier durchsetzen kann.

Das Training der Strikers findet jeden Montag und jeden 2. Donnerstag um 18:30 Uhr an der Birlenbacher Hütte statt. Interessierte sind herzlich eingeladen, einmal beim Training vorbei zu kommen und in den Sport Bowling hinein zu schnuppern. Kontakt: Thomas Voigt unter Tel: 0271 / 87 08 000