(wS/red) Bad Berleburg 02.10.2020 | Mit dem Ranger auf Streifzug

Es lohnt sich, noch mal auf die Webseite der Stadtjugendpflege Bad Berleburg zu schauen. Für das Herbstferienprogramm ist eine spannende Veranstaltung dazugekommen: Ranger Ralf bietet einen seiner beliebten Streifzüge an. Am Donnerstag, 15. Oktober, geht es an die Eder.

Der Ranger wird sich zusammen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf die Suche nach heimischen Vogelarten und Insekten machen, aber auch Ausschau halten nach Schlafplätzen und Überwinterungsmöglichkeiten der Fledermäuse. Wer also Lust auf einen interessanten Spaziergang hat, kann sich auf www.jugend-bad-berleburg.de dafür anmelden.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier