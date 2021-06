(wS/ls) Siegen 30.06.2021 | Ein 20-Jähriger hatte sehr viel Glück und viele Schutzengel. Er befuhr am Mittwochnachmittag die L.533 von Achenbach in Richtung Gosenbach. Dabei kam er aus noch nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 20 jährige Fahrer befreite sich aus eigener Kraft aus dem völlig zerstörten BMW . Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam der junge Mann in ein Siegener Krankenhaus.

Fotos: L.Schneider / wirSiegen.de