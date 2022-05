Am 28.05.2022 findet wieder unser Repair Café in Hilchenbach statt

(wS/Hi) Hilchenbach 25.05.2022 | Wir krempeln die Ärmel für Sie hoch!

“Egal ob defekter Toaster, Küchenmaschine oder Stereoanlage – wir versuchen den Fehler zu finden, helfen bei der Ersatzteilbeschaffung und unterstützen unsere Besucher*innen bei der Reparatur”, so Melanie Klotz, Organisatorin dieser beliebten Veranstaltung.



Im Repair Café Hilchenbach wird am 28. Mai in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr wieder mit großer Freude geschraubt und repariert.

Passend zum Beginn des Hilchenbacher Stadtradelns haben wir uns an diesen Samstag besonders auf Fahrradreparaturen vorbereitet.

Ein platter Reifen bekommt bei uns schnell wieder Luft und auch einer angerosteten Fahrradkette kann geholfen werden.

Interessierte sind herzlich eingeladen, ihre kaputten oder funktionsuntüchtigen Kleingeräte, Fahrräder oder auch Gartengeräte von zu Hause mitzubringen.

Sie finden uns in den KlimaWelten Hilchenbach, Kirchweg 17.

