Bericht von Sonntag, 15.05. Leichtathletik in Kreuztal, NRW-Team -Meisterschaften

(wS/Kr) Kreuztal 25.05.2022 | Am Sonntag, den 15.05.2022 trafen sich im Kreuztaler Stadion Stählerwiese insgesamt 12 Seniorinnen und Senioren-Mannschaften zum NRW Team-Endkampf.

Bei sonnigen und idealen Wettkampfbedingungen waren tolle Leistungen und Ergebnisse vorprogrammiert. Thomas Blech, der als Koordinator, Trainer und Athlet der Kindelsberger Senioren fungiert, hatte 4 starke, heimische Team’s mit insgesamt 38 Teilnehmern zusammengezogen, um die Mission Deutsche Endkampf Teilnahme in Lage (am 10.09.2022) in Angriff zu nehmen.

Seine „Jungs“ ließen Taten folgen:

In der Altersklasse M30 zeigte sich Tobias Becker in absoluter und überraschender „Bestform“. Mit 11,10 sec. (690 Einzelpunkte) auf 100m musste er sich nur dem aktuellen, 45-jährigen Hallenweltrekordhalter über 200m seiner Altersklasse, Jochen Gippert von der StG Nutrixxion Masters aus Köln geschlagen geben, der auf der Ziellinie mit 0,01 sec. nur einen hauchdünnen Vorsprung hatte. Tobias sorgte auch im Diskuswurf mit 40,10 m (616 Einzelpunkte), Hochsprung 1,76 m (607 Einzelpunkte) und als Schlussläufer der 4x100m Staffel (46,68 sec) für Glanzpunkte. Beim Blick in die Ergebnisliste stellt man jedoch noch andere hervorragende Leistungen fest, wie beispielsweise die Weitsprungleistung von Thorsten Schönenbrücher, der bei 5,75m im Sand landete. Insgesamt errang die Mannschaft M30 der LG Kindelsberg den 1. Platz mit 9.283 Punkten. Der Deutsche Meister der letzten Team DM dieser Altersklasse kam aus Köln und hatte 250 Punkte weniger.

Die Mannschaft der Altersklasse M 40 schaffte es ebenfalls auf den 1.Platz und lieferte solide 8674 Punkte ab. Ob das Ergebnis tatsächlich für eine Endkampfteilnahme reichen wird, bleibt zwar abzuwarten, dennoch waren auch hier auffallende Leistungen geboten.

Michael Nothacker sprang 5,53 m weit und verpasste zum Leidwesen der Mannschaftkameraden um 2 cm die Schnapszahl 5,55 m, die eine Runde Getränke zur Folge gehabt hätte. Andreas Gertz lief über die langen 3000m beeindruckende 10:06,80 Minuten und der neue 1. Vorsitzende der LG Kindelsberg Kreuztal, Thomas Klein, ging aktiv voran und wuchtete den 2 kg schweren Diskus auf 31,30 m. Die Staffel bewältigte die Stadionrunde in 50,99 sec. Schmerzlich vermisst wurden hier die Punktelieferanten Thorsten Born und Christian Friedrich, die ihre Teilnahme kurzfristig absagen mussten.

Der Titelverteidiger aus 2019, natürlich die LG Kindelsberg Kreuztal, in der Altersklasse M50 brachte es diesmal auf starke 9392 Punkte.

Erstmals im Team, Top-Scorer Thomas Görz. Der ehemalige Zehnkämpfer der LGK stieß die Kugel auf 12,47m und sackte damit 647 Punkte für die Mannschaft ein. Helmut Menn, sein ehemaliger Trainer, reihte sich dahinter mit einer Stoßweite von 11,90 m und 623 Punkten ein. Im Hochsprung glänzten Ralf Grafe und Wieland Haas mit einer Höhe von jeweils 1,52m. Die Staffel lief eine ausbaufähige Zeit von 52,19 sec über die 4x100m.

Der erste Auftritt des M60 Teams setzte gleich ein Ausrufezeichen. Mit 6.924 Punkten wurde man Zweiter hinter dem DM Dauersieger, der STG Hünxe.

Frank Hoffmann warf den Diskus 41,25 m und heimste damit 652 Punkte für die Mannschaft ein. Der Team Oldie Dr. Eberhard Linke ersprang mit einer Weite von 4,69 m Weit 647 Punkte und stellte damit seinen eigenen Westfalenrekord in der Klasse M 75 ein! Hartmut Hoffmann lieferte 644 Punkte mit starken 11,63m im Kugelstoßen. Team-Neuzugang Thomas Machutt bekam 603 Punkte für seine Zeit (11:38,67 Minuten) über die 3000m.

Thomas Blech hatte insgesamt 12 Neulinge in die verschiedenen Mannschaften eingebaut. Er zeigte sich sichtlich erleichtert und bewunderte den MEGA Teamgeist seiner Truppe. „Hier ist sich keiner zu schade, in anderen Disziplinen oder gar angeschlagen anzutreten. Einfach genial!“ schwärmte Thomas Blech nach dem Wettkampf. Auch für die gesamte Organisation drumherum, das Catering, die Kampfrichter, Auf- und Abbau und Wettkampfbüro fand er lobende Worte: „Hier hat heute alles gepasst!“

Die gute Kooperation mit dem Triathlon Team Netphen um Pascal Friedhoff und Alex Höhne muss in diesem Zusammenhang auch noch erwähnt werden.

In ganz Deutschland GIBT ES KEINEN Verein, geschweige denn eine Startgemeinschaft mit 3 Teams, geschweige denn mit 4 wie es die Kreuztaler aufgestellt haben !

Einen großen organisatorischen Dank gilt dabei auch dem gebürtigen Eichener Dirk Kludzeweit, der vor allem das 50er und 60er Teams strategisch hervorragend aufgestellt hat

Mit diesem Senioren Team unterstreicht die LG Kindelsberg Kreuztal ihre jahrelange, stetige und solide Arbeit in der Leichtathletik und ist bester Hoffnung, nach Corona auch im Nachwuchsbereich wieder Fuß zu fassen.

