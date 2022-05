Countdown für das „Stadtradeln“ läuft: Schnell noch anmelden

(wS/blb) Bad Berleburg 24.05.2022 | Der Countdown läuft: In wenigen Tagen startet die Aktion „Stadtradeln“ in Bad Berleburg. Von Samstag bis Freitag, 28. Mai bis 17. Juni, steht das Fahrrad in der Stadt der Dörfer im Fokus. Das Ziel: Im Team gemeinsam etwas für den Klimaschutz bewirken, Gesundheit und Fitness fördern – und dabei auch noch Spaß haben. Wer noch nicht dabei ist, sollte sich beeilen. Angemeldet sind bislang 154 Radelnde aus 18 Teams im gesamten Stadtgebiet (Stand: Dienstag, 24. Mai, 16 Uhr). Im Internet unter www.stadtradeln.de/registrieren können Interessierte einem bestehenden Team beitreten, ein eigenes Team gründen oder dem offenen Team Bad Berleburg beitreten. Und dann am besten direkt dabei sein bei der Auftaktveranstaltung vor dem Rathaus in Bad Berleburg am Samstag, 28. Mai, von 10 bis 13 Uhr.

Dort steht ein Infostand des ADFC und eine Reparaturstation von Weda-Fahrrad- Service bereit, um das eigene Fahrrad fit für die Abfahrt zu machen.

Denn ab 11 Uhrstarten an diesem Tag zwei Radtouren eine vom ADFC als Familientour und eine zweite Tour von der Radgruppe des TuS Dotzlar, eine Runde für Fortgeschrittene.Auf den beiden Touren gibt es unterwegs ebenfalls eine Fahrradstation mit Erfrischungen und Reparaturmöglichkeiten am Wanderparkplatz „Trufterhain“ von Fahrradservice Sonneborn aus Berghausen.

Eine weitere Radtour ist ebenfalls bereits geplant am Donnerstag, 2. Juni, steht das „RadVenture“ an dabei nehmen die Teilnehmenden die Radinfrastruktur unter die Lupe.

Kostenlose Anmeldungen zu allen geplanten Touren sind möglich im Internet unter www.bad-berleburg.de/Stadtradeln dort gibt es auch weitere Informationen zur Aktion.