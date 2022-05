Freie Plätze beim Jugendcamp in Grömitz vom 21. bis 30. Juli

(wS/hi) Hilchenbach 31.05.2022 | Was für eine tolle Lage! Von der Unterkunft zum breiten Sandstrand sind es nur ein paar Meter Feldweg zum Schwimmen und Baden im Meer. Grömitz ist genau der richtige Ort, um sich mit Freundinnen und Freunden vom Alltagsstress zu erholen. Die unmittelbare Nähe des feinsandigen Strandes mit vielen Spiel und Wassersportmöglichkeiten machen das Gruppenhaus Matrosenkoje zu einem ganz besonderen Freizeitort. In der Stadtmitte laden kleine Eiscafés und Geschäfte zum Bummeln ein. Im Gruppenhaus stehen den Jugendlichen 2- bis 4-Bett-Zimmer mit eigenem Bad zur Verfügung. Mit viel Spaß und Leidenschaft werden in der Selbstversorgerküche die Mahlzeiten zubereitet und im überdachten Gruppenraum verspeist. Direkt am Gruppenhaus gibt es eine Turnhalle zur Mitbenutzung und einen großen Außenbereich mit Beachvolleyballfeld, Bolzplatz, Lagerfeuerstelle und Tischtennisplatten. In der Nähe gibt es außerdem einen tollen Kletterpark und einen Reiterhof, den man auf Wunsch besuchen kann. Das pädagogische Team mit haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestaltet ein abwechslungsreiches aktives und kreatives Programm. Bei gemeinsamen Gruppenabenden wird es bei Gesellschafts- und Gruppenspielen nicht

langweilig. Als Highlight steht ein Besuch im Hansa Park auf dem Reiseplan – ein unvergessliches Erlebnis. Die Hin- und Rückreise erfolgt in einem modernen Reisebus mit Pausen und Komfort. Der Reisepreis beträgt 349,00 Euro mit Hilchenbacher Familienkarte 338,50 Euro und mit Familienkarte PLUS 174,50 Euro.

Nähere Informationen gibt es beim Kinder und Jugendbüro der Stadt Hilchenbach, Telefon 02733-288-124.

Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeportal: https://www.kjb- angebote.de/de/angebote/kinder–und-jugendfreizeit-groemitz~o5236